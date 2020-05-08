Tekirdağ'da yağışlar kanola üreticilerini sevindirdi

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde yağışların istenilen seviyeye ulaşmasıyla kanola veriminde artış beklediklerini söyledi.
Kanolanın Trakya'nın iklimine uygun yapısıyla ekimi her geçen yıl yaygınlaşan yağlık bir bitki olduğunu belirten Saygı, "Hava şartlarının uygun devam etmesiyle kanola çiftçinin yüzünü güldürüyor. Yağmurun istenilen seviyede yağmasıyla toprak suya doydu. Ürünlerimizin nisan ve mayıs ayında yağmura çok ihtiyacı var. Çok şükür bölgemiz çok güzel yağış aldı." dedi.
Saygı, arazilerde yaptıkları incelemelerde herhangi bir hastalığa rastlamadıklarını ifade ederek "Kanolada görünüm iyi. Bazen görüntü de bizleri aldatabiliyor ama kanolanın güzel olacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin en çok merak ettiği şey, fiyatlar. İnşallah fiyatlar da güzel olursa çiftçilerimiz mutlu olacaktır. Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola, biyodizel ve bitkisel yağ olarak da kullanılabiliyor." diye konuştu.
Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı ve kanola üreticisi Mehmet Çıkrıkçılı da bu yıl 350 dekarlık alanda ekim gerçekleştirdiğini dile getirdi. Çıkrıkçılı, şunları kaydetti:
"Kanola yağı bitkisel yağlar içinde en yüksek doymamış yağ asitlerinden oleik seviyesi bakımından zeytin yağından sonra ikinci sırada gelir. E vitamini içeriği bakımından zengin olan kanola yağı, kalp hastalıklarını azaltan önemli bir antioksidan etkiye sahiptir. Bölgemizde son bir haftadaki yağışların kanolaların çiçeklenme sonu, tane tutum dönemine denk gelmesiyle beraber verim ve yağ oranlarında da güzel sonuçlar yaşanacak bir yıl öngörülmektedir."
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