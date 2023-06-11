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Tekirdağ'da vinçli kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 3'ü ağır 12 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde vinçli kamyonun, yolcu almak için duran minibüse çarptığı kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

Giriş: 11.06.2023 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da vinçli kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 3'ü ağır 12 yaralı
DHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tekirdağ-İstanbul D-100 kara yolunun Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Erol A.'nın kullandığı yolcu minibüsü, yol kenarında yolcu almak için durduğu sırada Yasin D., yönetimindeki vinçli kamyon arkadan çarptı. Kazada minibüs ve kamyonda bulunan 12 kişi yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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