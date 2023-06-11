Kaza, saat 17.00 sıralarında Tekirdağ-İstanbul D-100 kara yolunun Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Erol A.'nın kullandığı yolcu minibüsü, yol kenarında yolcu almak için durduğu sırada Yasin D., yönetimindeki vinçli kamyon arkadan çarptı. Kazada minibüs ve kamyonda bulunan 12 kişi yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.