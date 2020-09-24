Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul'dan getirilen yaklaşık 500 gram toz esrar ele geçirildi.Teknik ve fiziki takip sonucu A.K. ve İ.A. gözaltına alındı.Jandarma ekipleri başka bir operasyonda da İstanbul'dan Kızılpınar Mahallesi'ne gelen S.P'nin üzerinde yaklaşık 300 gram bonzai ele geçirildi.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.