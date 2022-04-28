Fotoğraf tutkunları oraya koştu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen "Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliğinde, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.
Kent sakinleri, kanola tarlasında oluşturulan dekorlarda fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Vali Aziz Yıldırım, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın sanayi kenti olduğu kadar tarım kenti de olduğunu söyledi.
Ülkedeki kanola üretiminin yüzde 33'ünün Tekirdağ'da yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Kanolanın herkes tarafından duyulması, bilinmesi için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Görseli çok güzel, insanlar çok renkli fotoğraflar çekiliyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerekir." dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da fotoğraf tutkunlarını Tekirdağ'a davet etti.
Kanolanın sunduğu görsel şölenin en fazla 25 gün sürdüğünü dile getiren Hacıoğlu, "Agro turizm, eko turizm, gastronomi turizmi, doğa turizm hepsi ilimizde mevcut. Agro turizme katkısı olması için bu etkinliği düzenledik. Aynı zamanda fotoğraf tutkunları da etkinlikte birbirinden güzel kareler yakalamaya çalıştı." diye konuştu.
Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses de tarlayı dekorlarla süslediklerini, bu dekorların güzel fotoğraf karelerinin ortaya çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.
Vali Yıldırım, konuşmaların ardından kanola fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi, kanola tarlasında fotoğraf çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!