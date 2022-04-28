Fotoğraf tutkunları oraya koştu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen "Trakya'nın Sarı Gelinliği Kanola" etkinliğinde, çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlaları fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Kent sakinleri, kanola tarlasında oluşturulan dekorlarda fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Vali Aziz Yıldırım, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın sanayi kenti olduğu kadar tarım kenti de olduğunu söyledi.

Ülkedeki kanola üretiminin yüzde 33'ünün Tekirdağ'da yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Kanolanın herkes tarafından duyulması, bilinmesi için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Görseli çok güzel, insanlar çok renkli fotoğraflar çekiliyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerekir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da fotoğraf tutkunlarını Tekirdağ'a davet etti.

Kanolanın sunduğu görsel şölenin en fazla 25 gün sürdüğünü dile getiren Hacıoğlu, "Agro turizm, eko turizm, gastronomi turizmi, doğa turizm hepsi ilimizde mevcut. Agro turizme katkısı olması için bu etkinliği düzenledik. Aynı zamanda fotoğraf tutkunları da etkinlikte birbirinden güzel kareler yakalamaya çalıştı." diye konuştu.

Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses de tarlayı dekorlarla süslediklerini, bu dekorların güzel fotoğraf karelerinin ortaya çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.

Vali Yıldırım, konuşmaların ardından kanola fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi, kanola tarlasında fotoğraf çektirdi.