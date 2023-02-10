Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ Malkara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin, kamyona arkadan çarptığı feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 10.02.2023 - 06:14 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerindeki huzurevi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Düşünen (57) yönetimindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan toz kömürü Nedim Özgen´in (28) kullandığı kamyona arkadan çarparak altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Düşünen ile yanında bulunan Rahmiye Kozoğlu (26), ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Malkara Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alınan yaralılardan Rahmiye Kozoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Düşünen ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Nedim Özgen, ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremden etkilenen 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
Depremden etkilenen 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
Depremzedelere yardıma gitmişti, aracında zehirlenerek öldü
Depremzedelere yardıma gitmişti, aracında zehirlenerek öldü
56 saat sonra kurtarıldı
56 saat sonra kurtarıldı
Kurtarılmayı böyle bekledi
Kurtarılmayı böyle bekledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.