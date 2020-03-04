Tekirdağ'da terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı



Tekirdağ'da terör operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Suriye'deki terör gruplarıyla irtibatlı olduğu ve çatışmaya girdiği tespit edilen Suriye uyruklu "Ebu Bahr" kod adlı Hamad S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çınarlı Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.