Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yaşar B. (44), aralarında husumet bulunan Günay Üstünalp ile Hıdıraga Mahallesi Çiçek Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar B. yanındaki tabancayla Üstünalp'e ateş ederek ağır yaraladı.

Üstünalp, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Yaşar B, saklandığı komşusunun evinden gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.