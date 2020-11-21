Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polise teslim oldu

Zafer Mahallesi'nde H.P, S.Ç, B.A. ve E.V. sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle H.P. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, belinden çıkardığı silahla S.Ç'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkında "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılan zanlı H.P, Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.