Tekirdağ'da sokakta bayılan kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde bir kişinin sokakta bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bayılan Ö.G. ile annesi S.G hakkında araştırma yapan ekipler, bu kişilerin Kovid-19 nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, durumu nöbetçi savcıya bildirdi.

"Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan haklarında işlem yapılan Ö.G. ve S.G, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem uygulandıktan sonra sağlık ekiplerince Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.