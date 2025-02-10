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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da sığır yetiştiriciliği protokolü | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da sığır yetiştiriciliğine yönelik protokol imzalandı

        Tekirdağ'da sığır cinsi hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması için protokol imzalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:21
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        Tekirdağ'da sığır yetiştiriciliği protokolü
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        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan "Sığır Cinsi Hayvanların Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alınması Yetkisinin Devrine İlişkin Protokol" imzalandı.

        İl Müdürü Mehmet Aksoy ve Birlik Başkanı Ergin Durgun'un imzaladığı protokol kapsamında, Tekirdağ genelinde manda hariç yeni doğan ve altı aylık yaşa kadar olan sığır cinsi hayvanlar, kulak küpesi takılarak kimliklendirilecek ve kayıt altına alınacak. Ayrıca, düşen kulak küpelerinin yeniden takılması işlemleri de protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

        Protokolle, yetiştiricilerin kayıt süreçlerinin hızlandırılması, hayvan varlığının doğru şekilde takip edilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Uygulamanın, hayvan hareketlerinin izlenmesini kolaylaştıracağı ve sektörde düzeni sağlayacağı belirtiliyor.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, protokolün hayvancılık sektörü açısından önemli bir adım olduğunu vurgularken, yetiştiricilere süreç hakkında bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

        Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun ise protokolün hayvancılık sektörüne büyük fayda sağlayacağını belirterek, kayıt sisteminin güncel tutulmasının hem üreticilere hem de yetkililere kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

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        #tekirdağ haberleri
        #sığır yetiştiriciliği
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