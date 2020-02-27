Tekirdağ'da şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor



Tekirdağ'ın Malkara ve Kapaklı ilçelerinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl genelinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, etkisini sürdürüyor.

Rüzgar nedeniyle Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesinde bazı evlerin çatıları ile elektrik direkleri zarar gördü.

Bir evin çatısından düşen kiremit, park halindeki otomobilin camını kırdı.

Elektrik direklerinin zarar görmesi sonucu oluşan arıza, TREDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Kapaklı ilçesinin İsmet Paşa Mahallesindeki bir sitede bulunan 4 katlı binanın çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

,Uğur Arslan