Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti

Kapaklı ilçesinde sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan Cüneyt K. (54) yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Cüneyt K'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından

yapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele geçirilmişti.

Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak dün de bir kişi vefat etmişti.

