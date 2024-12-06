Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da sahte içki operasyonu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da 246 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarmanın bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada 246 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E.'nin ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğunu belirleyip, adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda sahte 140 litre şarap, 28 litre rakı, 55 litre etil alkol, 7 litre votka, 16 şişe viski, olmak üzere 240 litre içki, 3 anason kiti, 4 viski kiti, 3 votka kiti, 2 likör kiti, ruhsatsız 1 tabanca, 50 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.E., hakkında adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #sahte içki
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Habertürk Anasayfa