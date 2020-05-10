Tekirdağ'da sağlık çalışanından annesine pankartlı, müzikli kutlama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle annesiyle sadece balkondan görüşebilen İlhan, annesi Sevim Cinci'ye (81) Anneler Günü için sürpriz yapmak istedi.
Sağlık çalışanı İlhan, sabah erkenden annesinin Hürriyet Mahallesi'nde yaşadığı evin önüne gelerek evin bahçesini balonlarla süsledi.
Daha sonra "Benim Annem Güzel Annem" şarkısı eşliğinde, hazırladığı "Bu evde annelerin en şahanesi oturuyor" pankartını açan İlhan, annesini balkona çağırıp Anneler Günü'nü kutladı.
Karşısında kızını ve oğullarını görünce duygulanan anne Sevim, çocuklarına teşekkür etti.
Şebnem İlhan, AA muhabirine, bu gün değil her gün annelerin günü olduğunu söyledi.
Salgın nedeniyle uzun süredir annesiyle uzaktan görüşebildiğini vurgulayan İlhan, "Herkesin kendi annesi özeldir, güzeldir. Ben bugün bu kutlamayı bütün anneler için yapmak istedim. Dünyadaki bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Evlatlarını kaybetmiş annelerimize sabır diliyorum. Vefat etmiş olan annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanın anne yüreği olmalı. Hayatın gerçeği ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar." şeklinde konuştu.
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