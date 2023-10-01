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        Haberler Gündem Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor - Güncel haberler

        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 01:03
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
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        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanak başladı.

        Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızılpınar Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

        Araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Yağışın yarın akşama kadar zaman zaman kuvvetli şekilde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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