Tekirdağ'da polislere otomobille çarpıp kaçan 4 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamaradere Mahallesi'nde bir araçta şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, araçta bulunan 4 kişiyi kontrol etmek istedikleri sırada sürücü otomobili çalıştırıp, önce ekip otosuna, ardından polis memurları M.A.K. ve S.A'ya çarparak kaçtı.

Polisin kovalamacası sonucu sürücü B.A ile otomobilde bulunan D.Y. ve İ.Ö. yakalandı. Yaya olarak kaçan şüpheli R.İ'de arazide yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.