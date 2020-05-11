Tekirdağ'da parklara "sosyal mesafeli banklar" yerleştirildi

AA

Belediye tarafından üretilen banklar, iki kişinin arasında bir metre mesafe olacak şekilde tasarlandı.

Mesafenin ayarlanması için bankların ortasına, içinde çiçekler bulunan saksılar yerleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan parka yerleştirilen "sosyal mesafeli" banklara, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında toplatılan bankları parklara yerleştirmeye başladıklarını söyledi.

Bankları sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirdiklerini belirten Taşkın, "Sosyal mesafeli banklar bütün parklarımızda yer alacak. Vatandaşlarımız da banklardan memnun. Herkesin ilgisi yüksek. Banklar gayet güzel kullanılıyor." dedi.

Vatandaşlardan Gökhan Yüksel de bankların yeni halinden memnun olduklarını ifade ederek "İnsanlar gönül rahatlığıyla oturabiliyor. Arada yaklaşık bir metre mesafe var. Birbirimize hastalık bulaştırırız korkusu da olmuyor böyle olunca." diye konuştu.