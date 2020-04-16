Tekirdağ'da park halindeki tırlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

M.A'nın kontrolünden çıkan otomobil, Büyükkarıştıran Mahallesi yolunda park halindeki iki tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Plakası henüz belirlenemeyen otomobilde sıkışan sürücü M.A. ile yanındaki N.A, sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.