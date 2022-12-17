Otomobille hafif ticari araç çarpıştı! 5 yaralı

AA'nın haberine göre, Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyir halindeki Yusuf Emin D'nin kullandığı otomobil, Kızılpınar Mahallesi'ndeki kavşakta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan otomobil ile aynı istikamette seyreden Selçuk B. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Murat A. ve hafif ticari araçtaki Süleyman B. ve Ferhat D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.