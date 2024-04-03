Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
S.G'nin kullandığı cip ile D.K. idaresindeki otomobil, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından cip alt geçide devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve cipte bulunan M.G, S.G, N.G, A.G. ve V.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.