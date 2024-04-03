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        Haberler Gündem Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:06
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        Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı
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        S.G'nin kullandığı cip ile D.K. idaresindeki otomobil, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından cip alt geçide devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ve cipte bulunan M.G, S.G, N.G, A.G. ve V.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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