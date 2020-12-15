Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede uygulama noktasında durdurulan otomobilde, poşette 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para ele geçirdi.

Araçtaki M.G. ve R.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.