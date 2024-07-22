Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 27 yaşındaki sürücü Berk Alp Arslan ile yanındaki 26 yaşındaki Sencer Taşkıran hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında Berk Alp Arslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya devrildi.
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Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Arslan'ın öldüğü belirlendi.
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Yaralanan Sencer Taşkıran ile Utku Başakçı ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan yaralılardan Sencer Taşkıran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Başakçı'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.