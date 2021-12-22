Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Kaza, Saray İlçesinde meydana geldi. Saray'dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Muzaffer Sevencan (27) idaresindeki 59 TS 759 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy mevkiinde takla atarak petrol istasyonuna girdi.

İHA'nın haberine göre; meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muzaffer Sevencan'ın öldüğünü teyit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından Sevencan'ın cenazesi adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.