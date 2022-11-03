Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DHA'nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde İstanbul- Edirne TEM yolunun Çerkezköy gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Övgü Muş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da önünde ilerleyen Ensar C.'nin kullandığı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Övgü Muş ile araçtaki Ersan Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Erdem E. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ensar C., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.