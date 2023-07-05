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Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ Malkara'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırdı

Giriş: 05.07.2023 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
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AA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Danişment Mahallesi'nde B.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler M.E. ve B.K. ile araçlarda bulunan F.K, Ü.K, H.K, E.S.K. ve E.K. yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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