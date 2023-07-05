Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Danişment Mahallesi'nde B.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler M.E. ve B.K. ile araçlarda bulunan F.K, Ü.K, H.K, E.S.K. ve E.K. yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.