Halı sahada yürekleri dağlayan ölüm!

Aydoğdu Mahallesi'ndeki 13 Kasım İlköğretim Okulunun bahçesindeki halı sahada futbol oynayan Tarık Demiran'ın üzerine kale direği devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırdı.

Demiran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sahada inceleme yaptı.