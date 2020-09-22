Tekirdağ'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri yakalandı, diğerleri otomobile binerek kaçtı.

Şüphelilerin bulunduğu araç polisten kaçarken Çorlu ilçesinde bariyerlere çarparak durdu. Otomobildekiler gözaltına alındı.

İlçedeki 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar Ö.E, E.E, A.B, Ü.Y, ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.