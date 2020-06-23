Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Emrah Ö'nün kullandığı 23 DS 403 plakalı yolcu minibüsü, İstanbul-Tekirdağ yolu Karaevli Kavşağı'nda Kubilay K. idaresindeki 34 CJH 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle orta refüje savruldu.

Kazada minibüsteki yolculardan Elmas Yılmaz (61) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolu bir süre trafiğe kapandı.