Tekirdağ'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi´nde bir masaj salonunda para karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti.

İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, salonun işletmecileri A.K. isimli kadın ve A.D. isimli erkek ile masöz olarak çalışan 4 kadını gözaltına aldı.

Ekiplerin, masaj salonunda yaptığı aramada seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı ve 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.