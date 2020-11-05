Tekirdağ'da mahalle bekçilerine saldıran şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı mahalle bekçileri, Gündoğdu-Turgut Mahallesi Karakol Sokak'ta yaya devriye görevindeyken birkaç kişinin gürültü yaptığını fark etti.

Bekçilerin geldiğini gören 3 kişi kaçarken, F.G. olay yerinde kaldı.

Bekçilerin konuşmaya çalıştığı alkollü ve kaşından yaralı F.G, ekiplere küfür ederek saldırgan tavır sergiledi.

Zor kullanılarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan F.G. hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan işlem başlatıldı.

Ekipler F.G'den davacı ve şikayetçi olurken, şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.