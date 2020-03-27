Tekirdağ'da Kovid-19 tedbiri için kapatılan dernek ve kahvehaneye kumar baskını

AA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan bir dernek ve kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye adli, bu kişilere yer temin eden 2 kişiye de adli ve idari işlem uygulandı.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir dernek ve kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, söz konusu adreslere düzenlediği operasyonda kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye adli işlem uyguladı.

Bu kişilere yer temin eden ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye ise adli işlemin yanı sıra toplam 3 bin 250 lira idari ceza verildi.