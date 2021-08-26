Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor

Sağlık Bakanlığı, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranını, Tekirdağ'da yüzde 84,3 olarak açıkladı.
Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan, AA muhabirine, kentte vaka sayılarda ciddi bir artış yaşanmadığını söyledi.
Salgınla mücadelenin ilk günkü gibi devam ettiğini belirten Kalkan, "Ülkemiz geneline kıyasla Tekirdağ'da vaka sayılarında daha az bir yükseliş var. Birinci doz aşılamada yüzde 83,5'lere yaklaştık. Aşılama sıralamasında Türkiye'de 7'nci il konumundayız. Aşılama oranımız arttıkça vaka sayılarının daha stabil bir seyir izlediğini görüyoruz." dedi.
Kalkan, yaklaşan eğitim öğretim yılı kapsamında Valilik koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı ve sahada çalışan sağlık çalışanları ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Hastanelerimizde ciddi artış seyri izlemiyoruz. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 78'i hiç aşılanmamış ve aşılanmalarını tamamlamamış kişiler. Maalesef vefat eden hastalarımızın da yüzde 88'ini hiç aşılanmamış kişiler oluşturuyor. Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, yaşlılarımızın korunması anlamında il olarak bu salgını daha az hasarla atlatmamız için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz."
Salgından korunmada en önemli tedbirin aşı olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:
"Aşı gibi basit bir tedbirle, çok pahalı bedeller ödemenin önünü kesme imkanı var iken bu konuyu artık ülke olarak aşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza aşı olmaya bekliyoruz. Hatta biz aşıyı vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. İnsan yoğunluğunun olduğu her yerde alışveriş merkezlerinde, fuarlarda mobil aşı ekiplerimiz aşılamaya gidiyor. Bunun yanı sıra aşı ikna timlerimiz de var."
Kalkan, devletin aşı konusunda her türlü desteği verdiğine işaret ederek, "Dünyada birçok yerde bu imkanlar bulunmaz iken ülkemizde ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Sağlık Bakanlığının bu desteğinden herkesin istifade etmesini bekliyoruz. Yaklaşan sonbaharı daha iyi atlatabilmemiz için aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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