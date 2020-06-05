Tekirdağ'da köfteciler "yeni normal"e alışıyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan iş yerlerini normalleşme sürecinde yeniden açan Tekirdağ'daki köfteciler, salgının yayılımının engellenmesi için belirlenen kurallara çabuk uyum sağladı.

Köfteciler, "kontrollü normal hayata" dönüş ile işlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

İş yerlerini belirlenen önlemleri alarak açan esnaf, çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor.

Köfteci Ümit Yılmaz, AA muhabirine, dükkanların açılmasıyla kentte hareketliliğin başladığını söyledi.

Daha önce bu kadar uzun süre dükkanının kapalı kaldığını hatırlamadığını anlatan Yılmaz, "Herkes bir süre paket servis hizmeti verdi. Artık iş yerlerimizi açtık. İnsanlar yine de tedirgin, rahat rahat gelemiyor. Bir anda eski yoğunluk olmadı. Kovid-19 ile ilgili bütün tedbirleri titizlikle uyguluyoruz. Masalarda müşterilere her şeyi tek kullanımlık veriyoruz. Boş durmaktansa dükkanlarımızı açıp müşterilerimize hizmet vermeye başlamak sevindirdi bizi." dedi.

- "Personelimiz maske, eldiven ve siperliksiz çalışmıyor"

Köfteci Orkun Şık da dükkanların açılmasıyla köfteci esnafının yüzünün gülmeye başladığını dile getirdi.

İş yerindeki tüm çalışanların virüs tedbirlerini titizlikle uyguladığına işaret eden Şık, şöyle konuştu:

"Masalar arası mesafemizi ayarladık. Masa düzeni eskisi gibi yakın değil. Müşterilerimiz gelip yemeğini yedikten sonra masalarımız detaylı bir şekilde temizleniyor. Personelimiz maske, eldiven ve siperliksiz çalışmıyor. Dükkanlarımızı açıp hizmet vermeye başlamamız iyi oldu. Müşteri anlamında yoğunluk yaşamasak da zamanla işler artacaktır. İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önemli."

Şık, lezzet tutkunlarını yeniden Tekirdağ köfte yemeğe davet etti.