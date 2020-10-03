Tekirdağ'da kazadan sonra kalp krizi geçiren sürücü öldü

Ali Sefa Ütkür'ün (73) kullandığı 34 DC 7233 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında, Mustafa Ç. idaresindeki 59 KS 960 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazanın ardından aracından inen Ütkür'ün kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ütkür'ün cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Sefa Ütkür'ün kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Kamyon şoförü Mustafa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.