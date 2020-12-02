Tekirdağ'da kaza yapan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı

Engin K. yönetimindeki 06 YYT 76 plakalı otomobil, Omurtak Caddesi mezarlık mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, sürücüye, saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yazdı.

Engin K'nin, polislere, işten geldiğini ve kısıtlamadan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.