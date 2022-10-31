Feci kaza! 2 ölü, 6 yaralı

AA'nın haberine göre, Batuhan D. idaresindeki kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada kamyonetteki biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.