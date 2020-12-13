Alınan bilgiye göre, işten Yıldırım Mahallesi'ndeki evine dönen Şerif Çınar, oğlu Emirhan Çınar (10) ve eşi İpek Çınar'ın (29) hareketsiz yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Emirhan Çınar müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, durumu ciddiyetini koruyan İpek Çınar yoğun bakıma alındı.

Anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.