Karayolunda yürüyen yayanın feci ölümü

İHA

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Malkara-Keşan D110 karayolu üzerindeki Izgar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; karayolunda yaya olarak gezen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre A.S. (62) idaresindeki 34 EGC 489 plakalı TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malkara Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İncelemenin ardından erkek olduğu tespit edilen şahsın üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Ceset incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken TIR sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.