Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı

Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan TESKİ görevlileri, kuruma girişte vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yaptı.

Vatandaşlardan R.Ö'nün kontrolünü yapan görevliler, bu kişinin karantinada olması gerektiğini tespit edince durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler tarafından yurda götürülen R.Ö. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.