Tekirdağ'da karantinada olması gereken 3 kişi kaymakamlığa girişte yakalandı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Hayrabolu Kaymakamlığı girişinde ekiplerce kontroller yapılıyor.

Kaymakamlığa girmeye çalışan N.B, K.U. ve S.K'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Sorguda "riskli ve izlem var" uyarısını gören ekipler, 3 kişiyi gerekli karantina süresini tamamlamaları amacıyla ikametgahlarına götürdü.

N.B, K.U. ve S.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.