Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Giriş: 19.10.2023 - 00:12 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:13
C.P. idaresindeki otomobil, Kızılpınar Işıklar mevkiinde K.A. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü C.P. ile aynı araçtaki Y.E, S.T. ve A.İ. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.