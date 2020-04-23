Tekirdağ'da kamyonetle çarpışan tırın sürücüsü öldü

İsmail Şen (47) idaresindeki 59 ACA 895 plakalı tır, Diş Hastanesi mevkisindeki çevre yolunda bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Ü.B'nin kullandığı 06 DG 698 plakalı kamyonetle çarpışan tırın sürücüsü Şen, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Şen'in cesedi, sıkıştığı araçtan kaza kırım ekibince çıkarılarak morga konuldu.

Yaralanan Ü.B.'nin tedavisi Tekirdağ Devlet Hastanesinde sürüyor.