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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da kadın cinayeti | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da kadın cinayeti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kız arkadaşını öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:13
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        Bir kadın daha cinayet kurbanı
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        Çerkezköy'deki Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan inceleme sonucu 22 yaşındaki F.T'nin, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 24 yaşındaki S.Ç'yi silahla öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

        Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #Tekirdağ
        #kadın cinayeti
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