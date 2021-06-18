İşçi servisi ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 S 3017 plakalı servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı otomobil Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ve yaralı 6 kişi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.