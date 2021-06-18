Tekirdağ'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı 200 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğünce, lokanta ve kafelerdeki 7 hırsızlık olayını aydınlatmak üzere özel ekip kuruldu.

Ekip, iş yerlerinin bulunduğu ve irtibatlı bölgelerdeki 150 güvenlik kamerasınca kaydedilen 200 saatlik görüntüleri inceledi.

İnceleme sonucu eşkali belirlenen hırsızlık zanlısı C.K. evinde yakalandı.

Kısa süre önce yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen C.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.