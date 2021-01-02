Tekirdağ'da iş yerinden at arabalarıyla yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolunda yedek parça üreten bir iş yerine gelen şüpheliler, tonlarca demir parçasını at arabalarına yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, görüntüleri izledikten sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin sahibi Müjdat Duratimur, gazetecilere yaptığı açıklamada, imalatını gerçekleştirdikleri yedek parça ve malzemeleri dışarıda istiflediklerini söyledi.

Duratimur, "İki at arabasıyla gelen 7-8 kişilik grup, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek bu parça ve malzemeleri çalmışlar. 4-5 ton civarında malzemenin çalındığını tahmin ediyorum." dedi.