Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

İbrahim Ünlü'nün kullandığı GE FC 1110 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde, İsa Kuru'nun kullandığı 59 LN 904 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Gülen Kuru, Z.Ü, E.Ç, Y.Ş, Y.A. ve N.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü İsa Kuru ve aynı araçtaki Gülen Kuru'nun şehit anne babası olduğu öğrenildi.