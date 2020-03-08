Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Kocapınar (27) yönetimindeki 34 BLU 730 plakalı otomobil, Küçükhıdır Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Hamza Akdeniz'in (36) kullandığı 27 AAY 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe (28),Ömer Asaf (4),Zeliha (10),Mertcan Akdeniz (8) ile Adeviye Balcı (13) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.