İki ailenin taşlı sopalı kavgası: 10 yaralı, 10 gözaltı

DHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla çıkan taşlı-sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Polisin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Dün öğleden sonra Kapaklı'nın İnönü Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak akşam saat 21.00 sıralarında ikinci kez yaşanan tartışmaya bu kez çocukların aileleri de karıştı. Tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalede zor anlar yaşaması üzerine bölgeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı kavga güçlükle sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan 10 kişi, Çerkezköy ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, aileler arasında olası yeni kavga yaşanmaması için mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı. DHA'nın haberine göre; kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.