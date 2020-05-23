Tekirdağ'da içine esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişiye gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri, kargoyla bir kişiye esrar gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kargo şubesi çevresinde beklemeye başladı.

Şüpheli Y.S.O, gönderisini teslim almak üzere geldiği kargoda gözaltına alındı.

Pakette sayfalarının ortası delinen kitabın içine gizlenmiş 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.